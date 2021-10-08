Нацбанк посилив вимоги до мікрокредитів: нові правила

В Україні посилилися вимоги до небанківських фінансових установ, які мають право видавати споживчі кредити населенню. У тому числі, це стосується мікрокредитних організацій, які пропонують "гроші до зарплати". Тепер усі вони зобов'язані будуть розкривати повну інформацію про вартість кредиту, рекламуючи його на своїх веб-сайтах, повідомляє Обозреватель.

Відповідна постанова Нацбанку №100 набула чинності в п'ятницю, 8 жовтня.

Згідно з новими правилами, через 3 місяці всі кредитні установи зобов'язані оприлюднити на своїх сайтах повну і достовірну інформацію про кредити, які надаються. Зробити це треба буде за єдиним уніфікованим зразком, затвердженим постановою №100, у вигляді файлу з вичерпними даними про повну вартість, умови отримання послуги, наслідки порушення договору по кредиту та ін. Ідея така, щоб кожен споживач зміг завантажити такий файл і ознайомитися з будь-якими нюансами отримання кредиту.

Крім того, ще через 6 місяців на всіх веб-сайтах кредитних установ повинні з'явиться кредитні калькулятори. Потенційний позичальник повинен мати можливість ознайомитися з усіма витратами за обраними умовами позики.

До інформації, яка підлягає оприлюдненню, регулятор відніс такі відомості:

повна назва і контакти фінустанови;

дані про ліцензію на надання послуг кредитування;

загальна вартість позики, включаючи всі без винятку комісії і платежі (наприклад, послуги страхової компанії, держреєстратора, нотаріуса, оцінювача тощо);

реальна річна процентна ставка;

терміни і суми;

умови дострокового погашення кредиту;

штрафні санкції в разі порушення умов кредитування і інші істотні характеристики кредиту в стандартизованому форматі.

У Нацбанку акцентують, що реклама кредитів не повинна вводити споживача в оману. Наприклад, неприпустимо вказувати лише привабливу відсоткову ставку на рівні 0% або 0,01%, не відображаючи при цьому інші складові витрат за позикою. У рекламі споживчого кредиту повинна бути відображена реальна річна процентна ставка, максимальна сума і термін кредиту.

Крім того, регулятор встановив додаткові вимоги до шрифтів, кольору рекламних текстів, його фону, розміщення та ін. За ідеєю НБУ, це повинно перешкоджати можливим маніпуляціям щодо візуального сприйняття рекламної інформації.