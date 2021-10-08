У ніч смерті нардеп Поляков вживав спиртні напої - поліція

У ніч смерті народний депутат (член групи "За майбутнє") Антон Поляков вживав спиртні напої в розважальному закладі Києва зі своїм знайомим і не хотів їхати додому через сварку зі співмешканкою, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загиблий (народний депутат Антон Поляков - ІФ) у нічний час вживав спиртні напої в одному з розважальних закладів Києва зі своїм знайомим, після чого вони сіли в машину цієї людини і поїхали містом Києвом. Знайомий запропонував нашому загиблому поїхати на місце проживання, але через побутові проблеми - сварку зі своєю співмешканкою - він не захотів їхати і вони десь 1,5 години їздили вулицями Києва. Після цього знайомому набридло спілкування із загиблим, і він запропонував йому на таксі дістатися додому", - розповів начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Виговський на брифінгу в Києві у п'ятницю.

За даними поліції, Поляков пересів у таксі, водій якого порушив правила дорожнього руху і був зупинений патрульними поліцейськими. Патрульні, як зазначив Вигівський, перевіряючи документи таксиста, побачили на задньому сидінні чоловіка в "напівлежачому стані".

"Таксист повідомив, що пасажир перебував у стані алкогольного сп'яніння, йому стало зле", - сказав начальник поліції Києва.

Він додав, що після прибуття медиків на місце дефібрилятором були проведені відповідні заходи, однак потерпілий помер на місці.

"Виїхала слідчо-оперативна група, експерти... Внесено до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "Природна смерть" поки що", - сказав Вигівський.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи зустрічався Поляков із Русланом Джамбулатовим (помічником нардепа Анни Скороход) напередодні своєї смерті, він сказав, що так, зазначивши, що правоохоронці його не затримували.

"Руслана Джамбулатова не затримали. Його запросили (на допит - ІФ). Справді, це була ця людина", - сказав Вигівський.

Голова київської поліції уточнив, що напередодні смерті Поляков також посварився зі своєю співмешканкою.