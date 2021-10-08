КСУ попросили перевірити судову реформу Зеленського

Пленум Верховного суду просить Конституційний суд оцінити конституційність судової реформи президента Володимира Зеленського. Відповідне рішення було прийняте 8 жовтня, повідомляє InfoResist.

Звернення до КСУ підтримали 129 учасників пленуму, проти - 15. Так, КСУ просять оцінити конституційність окремих положень закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП.

У свою чергу, Центр протидії корупції звертає увагу на те, що судді ВС не згодні з положенням про відсторонення членів ВСП, які, за висновком Етичного ради, не відповідають критеріям доброчесності.

Також судді виступають проти оцінювання членів ВСП, які є суддями і раніше проходили кваліфікаційне оцінювання. Крім того, їх не влаштовує порядок прийняття рішень Етичним радою, а також звільнення діючих членів Вищої ради правосуддя.

Слід зазначити, що Венеціанська комісія визнала конституційної судову реформу. Президент комісії Джанні Букіккіо заявив про нагальну потребу створити в Україні Етичний рада при Вищій раді правосуддя.

За його словами, всі зацікавлені органи повинні утримуватися від будь-яких заходів, дій, бездіяльності або процедур, що призводять до затримки створення Етичного ради, що може завдати непоправної шкоди реалізації незалежної та ефективної судової системи в Україні.

Тим часом, Рада суддів України не делегував жодного свого представника в Етичний рада при Вищій раді правосуддя, ніж заблокував основну частину судової реформи.