Медведчуку пред'явлено підозру в держзраді (Оновлено)

Народному депутату України парламентської фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку пред'явлено підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території, заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми повідомили про підозру народному депутату Віктору Медведчуку у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації", - сказала Венедіктова на брифінгу в п'ятницю.

Перед брифінгом на своїй сторінці у Facebook генпрокурор, не називаючи імені нардепа, повідомила, що слідчі Державного бюро розслідувань спільно з працівниками Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора достеменно встановили його причетність до реалізації злочинної схеми постачання вугільної продукції з тимчасово окупованих територій України.

"Період, який охоплюють ці діяння, - кінець 2014 - початок 2015 року. Суми, витрачені державними українськими підприємствами, становлять понад 200 млн грн", - написала вона.

За словами Венедіктової, нардеп "активно співпрацював з вищим керівництвом нашої держави станом на 2014-2015 роки, мав фактичну можливість вести переговори і консультації з вищими посадовими особами України, міг не тільки переконувати їх, а й схиляти цих людей до прийняття потрібного для нього і, ймовірно, для них рішення".

"Таким чином, отримавши "зелене світло" від вищих державних осіб України станом на 2014-2015 роки, керівництво одного з міністерств і низки державних підприємств отримало незаконне розпорядження про укладення прямих договорів із підприємствами, реквізити яких були передані ватажками так званих ЛНР і ДНР. Про свої плани, дії під час реалізації заздалегідь підготовленого плану цей депутат звітував, у тому числі, і перед вищим керівництвом РФ. Своїми діями, на думку слідства і прокурорів, цей народний депутат поставив Україну в залежність від "ЛНР" і "ДНР" у питаннях безпеки енергетичної системи нашої держави", - додала генпрокурор.

Прокурори кваліфікували дії нардепа як державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України), розповіла Венедіктова.

Цю ж інформацію підтвердив глава СБУ Іван Баканов.

"Після того, як Росія захопила частину Донбасу, Україна опинилася на межі енергетичної кризи. Тож було вирішено закуповувати вугілля на світовому ринку, зокрема в ПАР. Однак РФ мала плани зірвати реалізацію цих контрактів і не дозволити Україні посилити власну енергонезалежність. Тому за посередництва Медведчука відбулася змова з вищими посадовими особами України, які, використовуючи повноваження Нацбанку і правоохоронних органів, створили штучні перешкоди для постачання вугілля з ПАР. Зрештою ті контракти були зірвані, що спровокувало хвилю "віялових" відключень електроенергії в нашій країні", - йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті СБУ.

Згодом, за словами глави СБУ, за сприяння Медведчука з метою повернення України в орбіту впливу РФ було організовано незаконні схеми постачання вугілля з тимчасово окупованих територій на державні підприємства України.

"Це питання державної зради. І того, як окремі українські політики та високопосадовці в розпал війни грали на стороні Росії, нехтували інтересами України та будували спільні з терористами "схеми". Моє чітке переконання - ці люди мають понести заслужене і законне покарання за ту шкоду, яку вони завдали державі. Тому що їхні дії - це підрив енергетичної незалежності України", - наголосив Баканов на брифінгу.

Глава СБУ і генпрокурор оприлюднили низку аудіозаписів, що підтверджують існування "вугільної схеми" та зацікавленість у ній влади РФ. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук, який, зокрема, спілкується щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України.

Зокрема, за посередництва наближеної до Медведчука особи, бізнесмена Кузяри, на окупованій території було обрано два вугільні підприємства, що практично не працюють, їхніми керівниками призначено представників "Л/ДНР", їм відкрито банківські рахунки та укладено з ними договори на постачання вугілля. За словами Баканова, ці питання узгоджували, зокрема, з ватажками бойовиків. За час функціонування цієї схеми російських найманців було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

"Слідство має серйозний масив доказів, які підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Ми знаємо про передачу готівки до "Л/ДНР" і перерахування коштів підприємствам з окупованих територій. Більш того, ми бачимо, що ті плани, які обговорюють фігуранти (зміна керівників підприємств, відкриття банківських відділень тощо), згодом були реалізовані", - наголосив глава СБУ.

Баканов зазначив, що слідство триває, опрацьовується питання оголошення підозри іншим особам.