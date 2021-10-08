Жінка, побита в поїзді, відсудила у «Укрзалізніці» компенсацію

Журналістка Анастасія Лугова, яка була побита в купе поїзда влітку 2020 року, відсудила у «Укрзалізниці» 100 тисяч гривень компенсації, повідомляє Думська.

Жінка вимагала 500 тисяч гривень відшкодування, оскільки впевнена, що у трагедії є вина співробітників УЗ - вони дозволили безквитковому пасажиру спокійно потрапити в вагон.

Лугова заявляє, що 100 тисяч гривень не покриють навіть всіх її витрат на лікування. Вона вже витратила на нього 120 тисяч гривень. При цьому постраждалій ще належить лікування шийних хребців, усунення шишки на лобі і психолог для неї і сина, який був свідком нападу.

Журналістка має намір подати апеляцію.

Нагадаємо, подія трапилася в поїзді «Маріуполь - Київ». Безквитковий пасажир зайшов у купе Лугової, побив її і спробував згвалтувати. Все це відбувалося на очах у її сина. Нападника Віталія Рудзько відправили в СІЗО, де він помер в квітні цього року.