У США невакцинованим відмовляють у трансплантації: причина

Системи охорони здоров’я в Колорадо та Вашингтоні виключають невакцинованих проти коронавірусу людей зі списку очікування на трансплантацію органів. Післяопераційний період є занадто ризиковим для них.﻿ Про це, із посиланням на The Guardian, повідомляє РБК-Украина.

У Колорадо одній із пацієнток дали місяць часу, аби вона встигла вакцинуватися. У разі відмови її виключать зі списку очікування на трансплантацію нирки. Утім, жінка поки вагається щодо свого рішення через релігійні погляди.

За словами експертів, вакцинація перед трансплантацією є стандартною практикою. Післяопераційні ліки проти відторгнення викликають імуносупресію в реципієнтів і піддають їх високому ризику, у тому числі й від коронавірусу.

"Пацієнти, які перенесли трансплантацію, набагато більш уразливі для інфекцій" , - заявила клінічний директор відділу трансплантації та інфекційних захворювань UW Medicine Камілла Коттон.

Автор: Сергій Пишкін