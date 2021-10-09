Нова система підготовки водіїв: подробиці

Через півроку в Україні запрацює нова система підготовки водіїв. У ній буде менше теорії, а кількість годин практичного навчання залишиться незмінною, повідомляє 24 Канал.

6 жовтня 2021 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову “Про внесення змін до Типової навчальної програми підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів”. Зміни набудуть чинності через пів року з моменту офіційного опублікування постанови.

Постановою визначено мінімальну кількість навчальних годин для підготовки, але при цьому навчальні заклади не обмежені у можливості введення у свої програми додаткових занять. Оптимізовано загальний час підготовки водіїв за усіма категоріями. Зокрема, за категорією “В” зменшено час теоретичної підготовки зі 100 до 63 годин, час практичної підготовки залишився таким як і був - 40 годин.

У новій програмі оновлено теми з теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки водіїв. Додано розділ “Медичне забезпечення (заходи допомоги при ДТП)”, актуалізований зміст тематичних програм та уведені теми, що стосуються живлення транспортних засобів із застосуванням електричної енергії.