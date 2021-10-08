Прокуратура проситиме про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 млрд грн

Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутатові України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у рамках нової висунутої підозри про державну зраду та сприяння фінансуванню терористичних організацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо оцінёювати все те, що ми почули, сукупність тих матеріалів, які є, я просила б безальтернативний варіант, у вигляді арешту", - сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова на спільній прес-конференції з главою СБУ Іваном Баканова, відповідаючи на запитання про те, про який запобіжний захід проситиме слідство.

Водночас генпрокурор уточнила, що " не можна за такою категорією справ іти безальтернативно ".