Прокуратура проситиме про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 млрд грн

Прокуратура проситиме про арешт Медведчука з альтернативою застави в 1 млрд грн

Прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід народному депутатові України фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн у рамках нової висунутої підозри про державну зраду та сприяння фінансуванню терористичних організацій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Якщо оцінёювати все те, що ми почули, сукупність тих матеріалів, які є, я просила б безальтернативний варіант, у вигляді арешту", - сказала генеральний прокурор Ірина Венедіктова на спільній прес-конференції з главою СБУ Іваном Баканова, відповідаючи на запитання про те, про який запобіжний захід проситиме слідство.

Водночас генпрокурор уточнила, що "не можна за такою категорією справ іти безальтернативно".

"Тому прокуратура піде (до суду - ІФ) із клопотанням про тримання під вартою або заставою в 1 млрд грн", - сказала Венедіктова.

Новини

analytics