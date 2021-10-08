Погода на вихідних 9-10 жовтня: похолодає навіть на Закарпатті

На вихідних погода продовжить радувати українців сонцем і відсутністю дощів. При цьому, похолодання триває: у неділю воно досягне навіть Закарпаття, де вже кілька тижнів тримається найвища по Україні температура повітря.

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Отже, у суботу, 9 жовтня, у більшості регіонів України очікується близько 10-14°С удень і від -1°С на сході до 6°С на півдні вночі. При цьому, на Закарпатті все ще буде найтепліше - там обіцяють 14-16°С удень і 3-5°С уночі. У Криму буде майже так само тепло - 13-15°С удень і 4-6°С уночі.

На заході, на півночі та в Криму очікується вітер близько 11-18 км/год у середньому. На півострові місцями можливі шквали до 22 км/год. На сході та в центрі країни вітер буде сильніше - близько 14-22 км/год, місцями до 25 км/год. І на півдні буде найбільш вітряно - 18-25 км/год.

У неділю, 10 жовтня, у всіх західних, північних, східних та більшості центральних областей очікується температура 11-13°С удень і від 1°С до 6°С уночі. При цьому в Дніпропетровській, у всіх південних областях, а також у Криму обіцяють 12-15°С удень і від 3 до 7°С уночі.

На сході, у центрі, а також на півдні країни 10 жовтня очікується вітер 11-18 км/год. На заході, на півночі та в Криму - 7-14 км/год, на півострові місцями до 18 км/год.

Дощів 9-10 жовтня все ще не прогнозують, у всіх регіонах - сухо та ясно з невеликою хмарністю.

Укргідрометцентр попереджає, що 9-10 жовтня в південних, а також у Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 9-10 жовтня очікується температура від 1°С до 12°С протягом дня, вітер 7-14 км/год і похмура погода з проясненнями.