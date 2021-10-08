Акція на підтримку Саакашвілі завершилася бійкою

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Прихильники «Єдиного національного руху» і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі провели акцію біля Руставський в'язниці. Вони намагалися написати на асфальті і на стінах пенітенціарного закладу «Свободу Міші», повідомляє Эхо Кавказа.

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Співробітники поліції затримали в адміністративному порядку декількох учасників акції, пояснивши, що наносити написи на стіни адміністративних будівель заборонено законом.

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Активісти прибули в Руставі автоколоною з Тбілісі. Вони заявляють, що хочуть підбадьорити Михайла Саакашвілі і вимагає його негайного звільнення.

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