Акція на підтримку Саакашвілі завершилася бійкою

Прихильники «Єдиного національного руху» і екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі провели акцію біля Руставський в'язниці. Вони намагалися написати на асфальті і на стінах пенітенціарного закладу «Свободу Міші», повідомляє Эхо Кавказа.

Співробітники поліції затримали в адміністративному порядку декількох учасників акції, пояснивши, що наносити написи на стіни адміністративних будівель заборонено законом.

Активісти прибули в Руставі автоколоною з Тбілісі. Вони заявляють, що хочуть підбадьорити Михайла Саакашвілі і вимагає його негайного звільнення.