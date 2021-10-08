У Третьякової зажадали відібрати комітет: "слуги" проти

Голови всіх фракцій і груп Верховної Ради, окрім "Слуги народу", підписали звернення до керівництва парламенту з вимогою звільнити Галину Третьякову з посади голови комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів. Причина – її безсердечне висловлювання щодо померлого нардепа Антона Полякова, повідомляє Украинская правда.

Про це заявив народний депутат з групи "За майбутннє" Тарас Батенко.

Ініціаторами звернення є депутати групи "За майбутнє", яку пов’язують із олігархом Ігорем Коломойським.

"Очікуємо рішення голови Верховної Ради України та комітету з питань регламенту, депутатської етики та організаційної роботи Верховної Ради України. Будемо жорстко настоювати на усуненні пані Третьякової із займаної посади на наступному пленарному тижні!" – написав нардеп у своєму Facebook.