Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня 2021 року

Прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака Зодіаку.﻿ У суботу, 9 жовтня, четвертий день за місячним календарем. Зростаючий Місяць знаходиться в знаку Зодіаку Скорпіон, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Скорпіоні - період для нових починань і прийняття найвідповідальніших рішень. У цей час покращується розумова діяльність і зростає концентрація уваги.

Вдалий для творчої та інтелектуальної роботи, яка вимагає багато енергії.

9 жовтня - неоднозначний день, коли не варто приймати поспішних рішень.

Підходить для активних контактів, торгових операцій, оцінки власних сил, аналізу перспектив. Головне - зважувати кожен крок і дотримуватися гармонії.

Зростаючий Місяць - період, коли покращується самопочуття, з'являється настрій та зростає активність. Більшають можливості бути енергійними і щасливими, тому саме на цей час варто планувати найважливіші і найвідповідальніші справи.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 9 жовтня

Овен (21.03-19.04)

Зірки обіцяють Овнам несподівані неприємності, які ускладнять відносини із близькими. Сьогодні рекомендовано поводитися стриманіше і бути уважними, щоб уникнути помилок.

Телець (20.04-20.05)

Тельцям доведеться активно відстоювати свої інтереси на шляху до досягнення цілей. Імовірно, буде зустріч з другом, який допоможе вирішити нагальні проблеми. Справи, які пов'язані із грошима чи цінними паперами, потрібно вирішувати обачно.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюки зможуть спокійно займатися повсякденними справами і з легкістю отримають бажане. Можливо, будуть фінансові надходження, але від великих покупок краще утриматися.

Рак (22.06-22.07)

Ракам доведеться зібратися із силами, щоб реалізувати задумане. Але сьогодні зайва активність не піде на користь. Не виключено, що посваритеся із близькими людьми та будуть невеликі конфлікти на роботі.

Лев (23.07-22.08)

Зірки обіцяють Левам емоційний підйом, який допоможе вирішити накопичені справи та вийти зі складної ситуації. Треба остерігатися непотрібних суперечок і категоричності.

Діва (23.08-22.09)

Дівам краще відмовитися від активної діяльності та не проявляти ініціативу - сьогодні дуже високий ризик, що в будь-яких починаннях будуть невдачі. Ситуацію потрібно сприймати як чергове випробування на міцність, і спокійно перечекати її.

Терези (23.09-22.10)

Представників знаку очікує сприятливий день для торгівлі і придбання нерухомості. Зірки застерігають від проявів емоційної неврівноваженості - вона може стати причиною фінансових втрат чи втрати довіри партнерів.

Скорпіон (23.10-21.11)

Зірки радять Скорпіонам проявити гнучкість і великодушність у відносинах. Сьогодні пристрасті легко можуть стати причиною конфліктів, тому варто уникати категоричних висловлювань і розмов на підвищених тонах.

Стрілець (22.11-21.12)

Стрільцям не варто приймати важливих рішень і брати на себе серйозні зобов'язання, адже удача може відвернутися будь-якої миті. Також потрібно утриматися від рекомендацій та порад - вони навряд чи будуть корисними.

Козеріг (22.12-19.01)

Козерогам потрібно обмежити активність і спокійно займатися рутинними справами. День краще провести в оточенні родини чи друзів.

Водолій (20.01-18.02)

Багато Водоліїв відчують незадоволеність собою, на тлі якої погіршаться відносини з колегами, керівництвом і близькими людьми. Сьогодні особливо важливо зберігати гармонію в сімейних взаєминах.

Риби (19.02-20.03)

Риби можуть розраховувати на вдалий день, якщо заздалегідь його спланують. Нерішучість і сторонній вплив можуть стати причиною невдач, тому варто покладатися на здоровий глузд і довіряти інтуїції.