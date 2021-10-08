Китай може отримати контроль над стратегічним польським портом

Три з чотирьох заявок на тендер по довгостроковій оренді «зовнішнього» польского порту Гдиня виходять від організацій з китайським капіталом. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Петра Ніштора, повідомляє Usm.media.

У своєму матеріалі для видання «Gazeta Polska» Петро Ніштор пише, що порт Гдиня, розташований на березі Балтійського моря, є стратегічним об'єктом державної безпеки. У порту Гдиня перевантажують транспорт для польської армії і союзників по НАТО. Там же знаходиться Stocznia Wojenna - судноверф, відповідальна за будівництво і ремонт кораблів польського флоту.

У зв'язку з цим журналіст-розслідувач вважає, що порт Гдиня повинен перебувати в полі зору спецслужб: Агентства внутрішньої безпеки та Служби військової контррозвідки. А передачу контролю над частиною порту будь-якої китайської компанії він називає «чорним сценарієм для державної безпеки Польщі».

Проект будівництва «зовнішнього» порту в Гдині є єдиним на ринку проектом, який отримав фінансування на будівництво інфраструктури для підходу судів. Там буде побудований монтажний термінал, який дозволить вводити в експлуатацію морські вітряні електростанції компаній Orlen і Polska Grupa Energetyczna. Загальна вартість проекту становить до 100 млрд злотих (більше 25 млрд доларів) .

Пошук приватного партнера для будівництва Польща почала ще в грудні 2020 року. Організація, яка виграє тендер отримає право оренди строком на 30 років.