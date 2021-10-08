Перебои с поставками в Британии: школы призвали запастись консервами

В Британии поставщики продуктов в места общественного питания призвали школы запастись консервированной и замороженной едой, чтобы пережить зимой возможный дефицит поставок, повідомляє Лента.Ру.

Один из крупнейших поставщиков столовых в Великобритании ISS, снабжающий 450 школ, заявил, что на дефицит в первую очередь влияет нехватка водителей грузовиков и задержка импорта. По словам организации, учебные заведения должны вовремя пополнить запасы всевозможных продуктов длительного хранения, чтобы "в худшем случае у учащихся всегда был доступ к какой-либо еде" .

Партия Лейбористов обвиняет в кризисе консервативное правительство, которое, по их мнению, не принимает необходимых мер.

После выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза некоторые сотрудники-мигранты не вернулись в страну из-за ограничений, связанных с пандемией, и визовых трудностей.

Так, например, Британия столкнулась с дефицитом водителей грузовиков. Нехватка дальнобойщиков привела к тому, что некому было доставить топливо на заправочные станции и продукты в магазины. Также в Соединенном Королевстве не хватает мясников и птицеводов. Предприятия мясоперерабатывающей промышленности пожаловались, что им придется уничтожать скот из-за дефицита сотрудников.