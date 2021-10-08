Під Києвом згорів будинок тіктокера-мільйонника: підозрюють підпал

Сьогодні вночі дивом залишився живий організатор конференції "Tiktokultura2021", тіктокер-мільйонник Роман Грицько. О 4 ранку в його заміському будинку в Ірпені (Київська область) почалася пожежа, повідомляє Сегодня.

Спершу загорівся гараж, у якому вщент згоріли два автомобілі, потім полум'я перекинулося на будівлю. На щастя, врятувалася вся сім'я, а ось майно відновленню не підлягає.Одна з розглянутих причин того, що сталося – підпал.

Тепер так виглядає будинок після пожежі Сам Роман підозрює, що підпал може бути пов'язаний з підготовкою до масштабної події, яку він готує в Палаці спорту 13 листопада – конференції про ТікТок.

Наслідки пожежі в будинку

Що кажуть у поліції

Слідство з'ясовує, що могло стати причиною того, що сталося. Поліція Київської області підтвердила, що вночі в будинку тіктокера сталася пожежа.

"Від рятувальників нам відомо, що спочатку пожежа сталася в гаражі. Згоріли два автомобілі. Пізніше полум'я перекинулося на житловий будинок. Відкрито й розслідується кримінальне виробництво за статтею "пошкодження майна" , – повідомила речник поліції Київщини Ірина Прянишникова.

Відкрито кримінальне провадження щодо умисного знищення або пошкодження майна, учинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки ст. 194 ч.2.