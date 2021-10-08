Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня

Сьогодні Національний банк своїми діями спровокував різкий стрибок котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. Крім того, він протягом всієї торговельної сесії брав активну участь в покупках валюти.

Як стало відомо порталу Курс України, регулятор з'явився на ринку якраз на старті торгів і відразу ж виставив величезний ордер на покупку за ціною 26,345 гривень. За нашою інформацією, це було пов'язано з тим, що державна компанія «Укравтодор» отримала черговий валютний кредит і сьогодні мала намір перевести його в гривню. Якби не Нацбанк, курс міг легко обвалитися до 26 гривень рівно. Але за допомогою регулятора торгівля пройшла в діапазоні 26,345 - 26,39 гривень, а сам Національний банк всього за один день поповнив свої золотовалютні резерви на 138,5 млн доларів.

Закрили торги п'ятниці на 5 копійок на покупці і на 5,5 копійок на продажу вище, ніж у четвер. Хід торгів:

Стартові котирування - 26,26 / 26,35 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися не так широко, як у четвер: сьогодні спред склав 8 копійок проти 10 вчорашніх. Як і два дні тому, сьогодні торгівлю відкрив сам Національний банк, який несподівано для всіх виставив великий ордер на покупку всього на 0,5 копійки нижче найближчої заявки від продавця. Всього за 1 хвилину він купив 8,5 доларів, поки продавці не прийшли в себе і не почали підвищувати цінники, паралельно намагаючись зрозуміти, що ж відбувається. Вже через 10 хвилин угоди йшли по 26,40 гривень, а продавці підняли цінник до 26,45 гривень. Дуже скоро інформація про кредит «Укравтодору» почала «гуляти» по ринку, і стало зрозуміло, що треба продавати швидше, поки ціни знову не обвалилися. Вже до 10 ранку торгівля сконцентрувалася в діапазоні 26,36-26,39 гривень, а ще через півгодини змістилася вниз, в район 26,34-26,36 гривень. До обідньої перерви покупців практично не залишилося, і в справу знову вступив Національний банк, який сьогодні був готовий купити до 200 млн доларів за заявленою ціною.

До кінця торгів пожвавилися спекулянти, і котирування виросли на пару копійок.

Котирування закриття - 26,351 / 26,38 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 55 млн у порівнянні з четвергом і склав 296,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,358 гривень.

Офіційний курс долара на 11 жовтня встановлений на позначці 26,3515 гривень за долар, зростання на 2,01 копійки.

Офіційний курс євро на 11 жовтня встановлений на позначці 30,4768 гривень за євро, зростання на 3,90 копійки.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася дуже динамічно. Вранці, відреагувавши на зростання на міжбанку, оптові обмінники продавали «американця» по 26,37-26,39 гривень. Коли стало ясно, що зростання скасовується, цінники опустили до 26,34-26,35 гривень, а до вечора встановили курс продажу готівкового долара 26,36-26,37 гривень. Варто відзначити, що готівковий ринок досить пасивно відреагував на бурхливий ранковий міжбанк.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1571 долара. Сьогодні після публікації неоднозначною статистики по зайнятості в США євро на короткий час виріс до 1,1585 долара, але потім потрапив під хвилю продажів і опустився до позначки в 1,1554 долара. Друга спроба зростання виявилася ще менш успішною. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,40-30,45 гривень; на відміну від попередніх днів, сьогодні ціна готівкової євровалюти практично не змінювалася.

Російський рубль сьогодні робить різкі рухи між рівнями 71,65 і 72,05 рубля за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,72-71,78 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві не змінилася: майже цілий тиждень його продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.