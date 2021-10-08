Валютний ринок п'ятниці: підсумки дня
Сьогодні Національний банк своїми діями спровокував різкий стрибок котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку. Крім того, він протягом всієї торговельної сесії брав активну участь в покупках валюти.
Як стало відомо порталу Курс України, регулятор з'явився на ринку якраз на старті торгів і відразу ж виставив величезний ордер на покупку за ціною 26,345 гривень. За нашою інформацією, це було пов'язано з тим, що державна компанія «Укравтодор» отримала черговий валютний кредит і сьогодні мала намір перевести його в гривню. Якби не Нацбанк, курс міг легко обвалитися до 26 гривень рівно. Але за допомогою регулятора торгівля пройшла в діапазоні 26,345 - 26,39 гривень, а сам Національний банк всього за один день поповнив свої золотовалютні резерви на 138,5 млн доларів.
Закрили торги п'ятниці на 5 копійок на покупці і на 5,5 копійок на продажу вище, ніж у четвер. Хід торгів:
Стартові котирування - 26,26 / 26,35 (купівля / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися не так широко, як у четвер: сьогодні спред склав 8 копійок проти 10 вчорашніх. Як і два дні тому, сьогодні торгівлю відкрив сам Національний банк, який несподівано для всіх виставив великий ордер на покупку всього на 0,5 копійки нижче найближчої заявки від продавця. Всього за 1 хвилину він купив 8,5 доларів, поки продавці не прийшли в себе і не почали підвищувати цінники, паралельно намагаючись зрозуміти, що ж відбувається. Вже через 10 хвилин угоди йшли по 26,40 гривень, а продавці підняли цінник до 26,45 гривень. Дуже скоро інформація про кредит «Укравтодору» почала «гуляти» по ринку, і стало зрозуміло, що треба продавати швидше, поки ціни знову не обвалилися. Вже до 10 ранку торгівля сконцентрувалася в діапазоні 26,36-26,39 гривень, а ще через півгодини змістилася вниз, в район 26,34-26,36 гривень. До обідньої перерви покупців практично не залишилося, і в справу знову вступив Національний банк, який сьогодні був готовий купити до 200 млн доларів за заявленою ціною.
До кінця торгів пожвавилися спекулянти, і котирування виросли на пару копійок.
Котирування закриття - 26,351 / 26,38 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні виріс на 55 млн у порівнянні з четвергом і склав 296,5 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,358 гривень.
- Офіційний курс долара на 11 жовтня встановлений на позначці 26,3515 гривень за долар, зростання на 2,01 копійки.
- Офіційний курс євро на 11 жовтня встановлений на позначці 30,4768 гривень за євро, зростання на 3,90 копійки.
Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні змінювалася дуже динамічно. Вранці, відреагувавши на зростання на міжбанку, оптові обмінники продавали «американця» по 26,37-26,39 гривень. Коли стало ясно, що зростання скасовується, цінники опустили до 26,34-26,35 гривень, а до вечора встановили курс продажу готівкового долара 26,36-26,37 гривень. Варто відзначити, що готівковий ринок досить пасивно відреагував на бурхливий ранковий міжбанк.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1571 долара. Сьогодні після публікації неоднозначною статистики по зайнятості в США євро на короткий час виріс до 1,1585 долара, але потім потрапив під хвилю продажів і опустився до позначки в 1,1554 долара. Друга спроба зростання виявилася ще менш успішною. Готівковий євро протягом дня продавали по 30,40-30,45 гривень; на відміну від попередніх днів, сьогодні ціна готівкової євровалюти практично не змінювалася.
Російський рубль сьогодні робить різкі рухи між рівнями 71,65 і 72,05 рубля за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 71,72-71,78 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в Києві не змінилася: майже цілий тиждень його продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.