Ірландія й Угорщина приєдналися до угоди про глобальний податок для корпорацій

Ірландія й Угорщина - дві країни Європейського Союзу, до сих пір критично ставилися до плану ввести глобальний цифровий податок для великих корпорацій, підтримали цю ініціативу G7, здійснювану за посередництва Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє Deutsche Welle.

Це рішення Дубліна є важливим етапом в переговорах, заявило в п'ятницю, 8 жовтня, міністерство фінансів США у Вашингтоні.

Ірландія - одна з країн ЄС з найбільш низьким оподаткуванням для компаній, в силу цієї обставини там розташовуються європейські штаб-квартири багатьох великих міжнародних корпорацій, включаючи Google, Amazon і Facebook. Податок на прибуток для підприємств в цій країні становить 12,5 відсотка, а в дійсності часто навіть нижче.

ЄС пішов на поступки Ірландії

Ірландія довго заперечувала проти глобальної податкової реформи, але увечері 7 жовтня уряд в Дубліні погодилося приєднатися до неї після певних поступок. За даними ірландської влади, вони отримали від Єврокомісії згоду зберегти податкову ставку в 12,5 відсотка для концернів з річним оборотом нижче 750 млн євро.

7 жовтня про готовність приєднатися до глобальної реформи заявила Естонія, а через добу - Угорщина. Міністр фінансів країни Міхай Варга при цьому вказав на 10-річний перехідний період, який дав можливість уряду в Будапешті брати участь в ініціативі. Тим самим план ввести глобальний мінімальний податок для великих корпорацій підтримали всі держави Євросоюзу.

130 країн, що складають 90 відсотків світової економіки

У липні в переговорах про глобальну реформу був досягнутий прорив, про участь в ній домовилися 130 країн, на частку яких припадає 90 відсотків світової економіки. За планом, ставка податку для корпорацій становитиме "не менше 15 відсотків". Міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про "колосальний прогрес в області міжнародного оподаткування компаній".

"Можливо, в області справедливого оподаткування в світі це найбільший прорив за останні десять-двадцять років", - зазначив він.