Порошенко заперечує звинувачення у зв'язках із Медведчуком

П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко називає звинувачення про свої зв'язки з народним депутатом фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком безпідставними, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування. Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів", - ідеться в заяві прес-служби "Європейської солідарності".

У партії зазначають, що звинувачення на адресу Порошенка зроблено за прямою вказівкою глави держави Володимира Зеленського, щоб "відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами й оприлюднених цього тижня".

Як повідомлялося, генпрокуратура у п'ятницю висунула народному депутатові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року.

Глава СБУ Іван Баканов на брифінгу в Києві також заявив, що в рамках розслідування справи за новою підозрою на адресу Медведчука відпрацьовуватиметься причетність Петра Порошенка й екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.