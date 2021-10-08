Порошенко заперечує звинувачення у зв'язках із Медведчуком
П'ятий президент України (2014-2019), лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко називає звинувачення про свої зв'язки з народним депутатом фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком безпідставними, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Влада вкотре намагається очорнити Петра Порошенка як лідера української, проєвропейської опозиції на тлі плачевних результатів власного урядування. Петро Порошенко вкотре категорично відкидає звинувачення з боку влади і вважає їх класичним взірцем сфабрикованих політично вмотивованих справ і чорного піару проти політичних опонентів", - ідеться в заяві прес-служби "Європейської солідарності".
У партії зазначають, що звинувачення на адресу Порошенка зроблено за прямою вказівкою глави держави Володимира Зеленського, щоб "відволікти увагу суспільства від злочинів влади, виявлених розслідувачами й оприлюднених цього тижня".
Як повідомлялося, генпрокуратура у п'ятницю висунула народному депутатові фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку нову підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014-го – на початку 2015 року.
Глава СБУ Іван Баканов на брифінгу в Києві також заявив, що в рамках розслідування справи за новою підозрою на адресу Медведчука відпрацьовуватиметься причетність Петра Порошенка й екс-голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.
"У частині питання стосовно Петра Олексійовича та пані Гонтаревої. Складне питання насправді. Дійсно, станом на сьогодні ми не розголошуємо в інтересах слідства інших фігурантів. Водночас, з урахуванням того, що ми побачили, іншого варіанта, ніж опрацьовувати версію причетності пана Порошенка та пані Гонтаревої до цього процесу, просто немає", - сказав Баканов.