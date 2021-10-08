Майже 2,5 тисячі фур застрягли на кордонах Білорусі

На кордоні Білорусі та Євросоюзу (ЄС) в п'ятницю, 8 жовтня, скупчилися майже 2,5 тисячі вантажівок, повідомляє Наша Латвия.

Виїзду до Латвії очікують 320 великих вантажівок, в Литву - 1360. На польському напрямку застрягли 770 фур. Крім того, на кордоні з Україною скупчилися 320 фур.

В середині серпня на кордоні Білорусі та Євросоюзу зібралися близько тисячі фур. Аналогічна ситуація спостерігалася в липні.

Крім того, в кінці травня на кордоні республіки з Євросоюзом почався міграційний криза. Білоруський президент Олександр Лукашенко, на тлі чергового загострення взаємин із Заходом, пригрозив послабити контроль за потоком нелегалів і наркотрафіком. Прибалтійські країни та Польща звинувачують білоруську владу у використанні мігрантів в якості «гібридного» зброї проти ЄС.