Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця, повідомляє Украинская правда.

Нардеп нагадав, що МОЗ затвердив перелік професій, які повинні бути обов’язковими. В іншому випадку їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Також він зазначив, що цей перелік планують розширити.