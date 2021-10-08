У РФ десятки людей отруїлися сурогатним алкоголем: є померлі

У результаті отруєння сурогатним алкоголем у Оренбурзькій області загинула 21 людина. Іще 28 людей постраждали, повідомляє УНИАН.

"Усього 49 (постраждали), з них 21 летальний результат" , – розповіли в регіональному МОЗ.

Уперше стало відомо про отруєння жителів Оренбурзької області сурогатним алкоголем у ніч з 6 на 7 жовтня. Тоді ж повідомлялося про 18 загиблих і 18 госпіталізованих.

У крові отруєних виявили чистий етанол. У деяких випадках виявлена його концентрація в організмі в три-п'ять разів вище смертельної дози.

В області розгорнули медичний штаб.

Поліцейські та слідчі виявили склад і пункт виробництва, звідки алкоголь потрапив до постраждалих. У ході обшуку вилучили 1 279 пляшок зі спиртовмісної продукцією.