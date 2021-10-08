Полякова могли вбити через ревнощі - нардеп

Народний депутат Антон Поляков був бунтарем, тому першим і "вилетів" з фракції "Слуга народу".﻿ Про це розповів у програмі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" народний депутат (позафракційний) Євген Шевченко, повідомляє Украина 24.

"Він не міг з несправедливістю жити. Це його сутність. Він був бунтарем, тому першим з фракції й "вилетів". Попри все це, ми з ним продовжували спілкуватися - він більше мені розповідав, ніж кому б то не було іншому, про те, що відбувається з ним. Які там взаємини навіть всередині нової групи, куди він вступив, - "За майбутнє". Це трагедія дійсно для всіх нас, для мене особиста втрата. Тому що я бачив Антона Полякова у своїй майбутній політичній силі. Він у мене був навіть в шортлисті. Ми про це з ним говорили, багато про що" , - сказав нардеп.

Також він розповів конкретно, які можуть бути версії того, що сталося:

"По-перше, ви не забувайте, що рік до цього загинув Валерій Давиденко - це, якщо не помиляюся, 205 округ ... Пройшли вибори дострокові. Хтось не пройшов, напевно, я не знаю. Комусь, можливо, сподобалося місце знову, тому іншого прибрали ... Це, знову-таки, версія - нехай розглядає слідство. У нас цих версій може бути ... Я ж теж криміналіст. Вона може бути тільки тоді, коли буде підтверджено факт насильницької смерті. А вона може бути підтверджена тільки після проведення ряду експертиз. Ви не забувайте - коли ви тут дискутували про терміни, я довго слухав, дивився, хотів вам сказати, яка вона насправді буває. Є такі отрути, які сліду не залишають. І ніяка ваша експертиза в Україні не допоможе. Для цього потрібно відправляти або в Москву, або у Вашингтон. Тому що є такі отрути, які викликають ці симптоми. Ішемічну хворобу серця. Хронічну показує. Гостру коронарну недостатність показує. Дійсно, тут був Костянтин Стогній, який має рацію - роками експертизи йдуть, тому що там - в Штатах або Москві - вам це не зроблять.

Але версії - кому вигідна смерть - я озвучу. Не конкретні персоналії, а щоб слідство йшло по цьому сліду. По-перше, сьогодні стало відомо, що Антон Поляков мав стосунки з Ганною Скороход. Всі ЗМІ про це пишуть і навіть на брифінгу представник поліції про це обмовився. Він сказав, що Антон живе з кимось. Чи не назвав прізвище, але ми все зрозуміли, про кого йде мова...

У Анни Скороход, з якої я теж дружу і нормальні в мене взаємини, були непрості відносини зі своїм чоловіком. Він заводив її в якісь дивні ситуації, через які, я вважаю, вона і постраждала. Ось ці правки все. Коли Арахамія озвучив, що ось це, швидше за все, вплив чоловіка на ці правки, йому вони вигідні, а він пов'язаний якось із російським криміналом... Він же в Росії в розшуку - її чоловік - або навіть засуджений - я не знаю, але там є проблема ... І весь криміналітет, який прийшов до Антона, йде по цьому сліду".

На його думку, Поляков ніколи з криміналом пов'язаний не був:

"Антон ніколи з криміналом пов'язаний не був. Абсолютно. Ось цей їхній зв'язок - їх 2-м викинули, вони потім разом почали спілкуватися і, я так розумію, що у них вже була спільне життя ... І сьогодні сказали, що так, в Антона шлюборозлучний процес зі своєю дружиною. Аня не жила зі своїм чоловіком. А там якісь йдуть ... Наскільки я пам'ятаю, її чоловік не зовсім за національністю... Хто він? Кавказької крові. І всі ці особи ... теж цієї крові. І в мене простежується лінія така - а, може, ця були - одна з версій - ревнощі? А ми одразу в політику кидаємо. Тому я б радив слідству "поставити ноги" за чоловіком Анни Скороход, щоб завтра не вийшло, що він покине територію України. Але, знову-таки, ця версія може бути після того, коли ми отримаємо результати токсикологічних всіх експертиз".

Також народний депутат розповів про ще одну версію:

"Ви не забувайте, що в Антона були конфліктні ситуації ... З Давиденко. Ми що, не знаємо цього? Він же публічно про це заявляв із трибуни. У нього були проблеми з ним. Давиденко загинув. Ми досі не знаємо відповідь - насильницька чи була смерть, самогубство - ніхто не відповів нам. Тут з Антоном така ж ситуація. Тому розглядати потрібно всі версії. Політики, чесно сказати, я тут не бачу. Абсолютно жодної".

Раніше нардеп задавався питанням, чи був таксистом людина, яка перевозила народного депутата Антона Полякова.