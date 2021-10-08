Євросоюз і Рада Європи заявили про повне неприйняття смертної кари

Європейський союз і Рада Європи знову заявили про своє тверде неприйняття смертної кари в усіх країнах світу, і за будь-яких обставин, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Смертна кара - це жорстоке, нелюдське і принижуюче гідність покарання, яке суперечить праву на життя. Її відміна необхідна заради поваги людської гідності", - йдеться в спільній заяві цих двох організацій з нагоди Європейського та Всесвітнього дня боротьби проти смертної кари, що відзначається 10 жовтня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель і генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич зазначили в своїй заяві, що скасування смертної кари - це перш за все питання політичної волі. Кількість країн, в яких продовжують страчувати людей, продовжує скорочуватись. У минулому році кари не проводилися в 176 країнах. Це 91% держав-членів ООН.

На підтвердження цього позитивного тренду вони відзначили скасування цього року страти ще в одному штаті США - Вірджинії, а також намір президента Джо Байдена скасувати її на федеральному рівні і мораторій на страту, введений генеральним прокурором США.

Вірменія ратифікувала другий факультативний протокол про скасування смертної кари, а Казахстан перебуває в процесі завершення його ратифікації.

"Ми закликаємо Білорусь перейти до скасування смертної кари", - йдеться в заяві європейських організацій.

Цього року Всесвітній день проти смертної кари присвячений темі жінок. Хоча у світі винесені ним смертні вироки становлять невеликий відсоток, залишається дискримінація за ознакою статі на всіх рівнях системи правосуддя. У низці країн жінок засуджують до смертної кари частіше, ніж чоловіків, за "злочини сексуальної моралі", а пом'якшувальні обставини, пов'язані з гендерним насильством, рідко беруться до уваги в кримінальному процесі.

День проти смертної кари відзначається з 2007 року за рішенням Комітету міністрів Ради Європи. Це організація була першопрохідцем у справі скасування смертної кари. В результаті Європа з 1997 року де-факто є простором, вільним від смертної кари.