Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі

Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, чому не затримали нардепа Віктора Медведчука. Йому сьогодні оголосили підозру у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє РБК-Украина.

Венедіктова відзначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.

"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання", - пояснила вона.

Генпрокурор також додала, що Медведчук отримав підозру не особисто, а поштою.

Новини

analytics