Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, чому не затримали нардепа Віктора Медведчука. Йому сьогодні оголосили підозру у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє РБК-Украина.
Венедіктова відзначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.
"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання", - пояснила вона.
Генпрокурор також додала, що Медведчук отримав підозру не особисто, а поштою.