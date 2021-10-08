Венедіктова пояснила, чому Медведчука не затримали по новій справі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова пояснила, чому не затримали нардепа Віктора Медведчука. Йому сьогодні оголосили підозру у справі про контрабанду вугілля з окупованих територій Донецької та Луганської областей, повідомляє РБК-Украина.

Венедіктова відзначила, що ситуація з Медведчуком не передбачає його затримання. Це не передбачено Кримінально-процесуальним кодексом.

"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачене негайне затримання" , - пояснила вона.

Генпрокурор також додала, що Медведчук отримав підозру не особисто, а поштою.