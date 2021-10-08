"Терористам возили гроші валізами": Баканов про нову справу проти Медведчука

Глава Служби безпеки України Іван Баканов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24" прокоментував нові підозри нардепу від ОПЗЖ Віктору Медведчуку в державній зраді і сприянні діяльності терористичній організації, повідомляє Украина 24.

"Сьогодні відбулася непересічна подія. Народному депутату України вручили підозру про скоєння злочину у вигляді державної зради та сприяння терористичній організації. Питання тут не в тому, чи постачалося вугілля з окупованих територій, чи зривалися контракти на постачання вугілля з Південноафриканської республіки. Питання в тому, з яким цинізмом вищі посадові особи держави Україна сприяли терористам. У той час, коли вся країна збирала гроші, щоб підтримати військових, вони возили гроші у валізах до терористичних організацій" , - заявив Баканов.

За словами глави СБУ, "це була організована група, яка хотіла, щоб Росія отримала гачок, і тримала Україну в енергетичній залежності".