Генпрокурору Молдови дали місяць домашнього арешту

Генеральний прокурор Молдови Олександр Стояногло, якого усунули з посади, отримав 30 діб домашнього арешту, повідомляє Деловая столица.

Прокурор у справі Стояногло вимагав для нього 30 діб попереднього арешту. Суддя, однак, вирішив дати 30 діб домашнього арешту.

Відсторонений генпрокурор після засідання заявив, що прокурор "не надав жоден доказ" за висунутими звинуваченнями.

"Ми повертаємося до поняття захопленого держави. Яке відношення я маю до рішення 2011 року? Ці поправки запропонував не я, а служба по боротьбі з відмиванням грошей. Ніхто не знайде доказів і мого зв'язку з Платоном" , — сказав Стояногло.

Стояногло очолював генеральну прокуратуру Молдови з листопада 2019 року, його призначив попередній президент Ігор Додон за кілька тижнів до передачі влади наступниці Додона Маї Санду.

Скаргу на Стояногло подав депутат від правлячої партії "Дія і солідарність" Ліліан Карп. Він заявив, що в 2012 році він, будучи депутатом парламенту, Стояногло вніс до закону "Про боротьбу з відмиванням грошей" фразу, яка дозволила відмити через молдавську банківську систему гроші за схемою "ландромат".

Також його звинувачують в тому, що прокуратура незаконно відмовилася від звинувачень на адресу В'ячеслава Платона і виплатила допомогу по звільненню ексглаві прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Ніколаю Кітороаге, хоча той перебував під слідством.