В ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті Афганістану

Бойовики терористичного угруповання ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у мечеті в Кундузі на півночі Афганістану. Таліби засудили і пообіцяли покарати вчинили теракт﻿, повідомляє РБК-Украина.

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Бойовики ІДІЛ опублікували в соцмережах заяву, в якій стверджують, що терорист-смертник угруповання "привів у дію жилет з вибухівкою серед натовпу" прихожан шиїтів в мечеті.﻿

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Ще в одній заяві терористів вказується, що підривник - Уйгур-мусульманин, яких, згідно з твердженнями ІДІЛ, представники радикального руху "Талібан" обіцяли вигнати з Афганістану.﻿

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Теракт у мечеті Кундузу в уряді талібів засудили, звинувативши ІДІЛ у спробі розпалити конфлікти між шиїтами і сунітами. Вони також пообіцяли притягнути до відповідальності організаторів нападу.

twitter.com/AkhtarUllahBac1

Нагадаємо, в п'ятницю терорист-смертник атакував мечеть в провінції Кундуз. В результаті нападу загинули не менше 46 осіб, постраждали понад 140.

Автор: Дмитрий Кузнецов