Арахамія розповів, чи знімуть Третьякову з посади голови Комітету соцполітики

Голову Комітету соціальної політики Галину Третьякову, яка осоромилася заявою про смерть 33-річного народного депутата Антона Полякова, знімати з посади не будуть. У провладній фракції "Слуга народу" застосують до неї лише дисциплінарне стягнення, повідомляє Обозреватель.

Про це розповів голова фракції Давид Арахамія в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Він зазначив, що особисто попросив вибачення за слова своєї колеги перед парламентарями.

"Я вийшов на трибуну і вибачився перед всіма колегами в парламенті за її поведінку, перед виборцям і звичайно ж перед рідними загиблого. Як кажуть, про загиблих потрібно говорити лише хороше, або нічого взагалі" , – зазначив Арахамія.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, як працюється з такою особою, яка вже не перший раз відзначалась скандальними заявами, голова фракції "Слуга народу" назвав Третьякову "моральною людиною" і намагався її виправдати тим, що всі вони дуже напружено працювали останнім часом.

"Чесно кажучи, вона моральна особа, я не розумію (чому вона так висловилась про Полякова - ред.), можливо, тому що криза була велика за останні декілька днів, всі напружено працювали, можливо з цим пов'язано. Я ще не спілкувався з нею. Після того як це виникло вона поїхала з парламенту" , – сказав він.

Водночас Арахамія зазначив, що до Третьякової застосують дисциплінарне покарання – її усунуть від п'яти найближчих пленарних засідань.

"Ми всією фракцією підписали заяву в регламентний комітет з проханням позбавити її 5 пленарних засідань – є така форма дисциплінарного стягнення в парламенті, і будемо дивитися далі" , – сказав він.

Голова фракції додав, що у разі, якщо Третякова сама вирішить піти, то її підтримають в цьому намірі.