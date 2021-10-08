Стефанчук озвучив причину відставки Разумкова

Відставка Дмитра Разумкова з посади глави Верховної ради не була помстою з боку "Слуги народу". За словами нового очільника парламенту Руслана Стефанчука, причиною відставки Разумкова стала необхідність виконання програми президента та партії, повідомляє РБК-Україна.

"Я не вважаю, що це була помста. Я вважаю, що це рішення було прийнято політичною партією, яка несе відповідальність за ті зобов'язання, які вона давала перед своїм народом" , - сказав Стефанчук в етері ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"..

Спікер ВР зазначив, що були певні речі, які не давали можливості фракції та президенту виконати свої обіцянки.

"Мені здається, що, напевно, все-таки були деякі речі, які не дали можливості і фракції, і президенту прийняти ті рішення ... досить швидко або в правильному напрямку" , - пояснив нардеп.

Автор: Дмитро Левицький