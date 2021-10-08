Оголошено дату та порядок денний нового саміту НАТО

Наступний саміт НАТО, на якому буде обговорюватися концепція Альянсу до 2030 року та адаптація НАТО до сучасних викликів, відбудеться в Мадриді та пройде 29-30 червня 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з посиланням на сайт НАТО, повідомляє Ділова столиця.

"Наступний саміт НАТО відбудеться в Мадриді 29-30 червня 2022 року, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга сьогодні (8 жовтня 2021 року). Генеральний секретар зустрівся з Королем Іспанії Його Величністю Філіпом VI" , — вказано на сайті.

Під час переговорів з іспанською стороною Генеральний секретар НАТО, який прибув до Мадрида в рамках підготовки до майбутнього саміту, зауважив, що Альянс повинен адаптуватися до майбутнього. І саме ця мета буде головною темою обговорення на вищому рівні.

Керівники країн-союзниць визначать шляхи імплементації програми розвитку НАТО 2030 зокрема, зміцнення стійкості Альянсу, зміцнення кібернетичної оборони, забезпечення технологічного лідерства, реагування на нові виклики безпеки, пов'язані з кліматичними змінами. Важливою подією наступної зустрічі стане також ухвалення нової Стратегічної концепції НАТО.