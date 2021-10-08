Оголошено дату та порядок денний нового саміту НАТО

Оголошено дату та порядок денний нового саміту НАТО

Наступний саміт НАТО, на якому буде обговорюватися концепція Альянсу до 2030 року та адаптація НАТО до сучасних викликів, відбудеться в Мадриді та пройде 29-30 червня 2022 року. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес з посиланням на сайт НАТО, повідомляє Ділова столиця.

"Наступний саміт НАТО відбудеться в Мадриді 29-30 червня 2022 року, повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час візиту Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга сьогодні (8 жовтня 2021 року). Генеральний секретар зустрівся з Королем Іспанії Його Величністю Філіпом VI", — вказано на сайті.

Під час переговорів з іспанською стороною Генеральний секретар НАТО, який прибув до Мадрида в рамках підготовки до майбутнього саміту, зауважив, що Альянс повинен адаптуватися до майбутнього. І саме ця мета буде головною темою обговорення на вищому рівні.

Керівники країн-союзниць визначать шляхи імплементації програми розвитку НАТО 2030 зокрема, зміцнення стійкості Альянсу, зміцнення кібернетичної оборони, забезпечення технологічного лідерства, реагування на нові виклики безпеки, пов'язані з кліматичними змінами. Важливою подією наступної зустрічі стане також ухвалення нової Стратегічної концепції НАТО.

"Мадридська Стратегічна концепція відобразить нові умови середовища з безпеки, підтвердить наші цінності і єдність. Це повинно забезпечити готовність Альянсу до майбутнього", — підкреслив Столтенберг.

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