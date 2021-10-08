Разумков поділився політичними планами

Уже колишній глава Верховної Ради України Дмитро Разумков анонсував власний політичний проєкт. Презентувати його він пообіцяв найближчим часом, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву політик зробив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 8 жовтня. Водночас конкретних термінів він не назвав. ﻿Відповідаючи на запитання про свій майбутній політичний шлях, Разумков сказав: "Він точно буде. Ви скоро побачите".

"Мої амбіції – реалізувати все те, що ми обіцяли в 2019 році, але, на жаль, не виконали" , – додав він.

За словами Разумкова, якщо пройтися списком обіцянок "слуг народу", то з нього не виконано багато пунктів. Серед них він виділив економічне зростання і податкову систему.