Трибунал проти РФ про захоплення суден в Азовському морі: затверджена делегація
Президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для участі в слуханнях Арбітражного трибуналу у справі України проти Росії із затримання українських військово-морських суден і членів їх екіпажів, повідомляє Цензор.НЕТ.
За інформацією сайту президента главою делегації та агентом України стала директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова.
До складу делегації увійшли представник України при ЄС, заступник агента України Всеволод Ченцов, помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи - начальник юридичної служби Леонід Залюбовський, заступник директора департаменту - начальник відділу міжнародних суперечок Департаменту міжнародного права МЗС Андрій Пасічник, начальник штабу - заступник командувача ВМС ЗСУ Андрій Тарасов.
"Дозволити главі делегації залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України представників державних органів адвокатів, радників, експертів і технічних працівників. Главі делегації здійснювати із залученням представників державних органів підготовку та подання процесуальних документів, позиційних, доказових і інших матеріалів, необхідних для розгляду справи Україна проти Російської Федерації із затримання українських військово-морських суден і членів їх екіпажів", - йдеться в повідомленні.