"Газпром" підвищив прогноз експортної вартості газу

"Газпром" збільшує оцінку середньої ціни експорту газу в далеке зарубіжжя на 2021 рік з нещодавніх $270 до $ 295-330 за тисячу кубометрів. Про це пишуть аналітики Sova Capital за підсумками закритого семінару "Газпрому" і "Газпром експорту", повідомляє "Интерфакс".

При цьому експерти відзначають, що оцінка в $295 є дуже консервативною. На основі поточних форвардних цін показник може скласти $330 і вище. Середня експортна ціна 2021 року може бути і вище, якщо спотові котирування виявляться на тому ж рівні до кінця року, додають аналітики Wood & Co.

На 2022 рік у "Газпромі" очікують середню ціну на рівні значно вище $350 за тисячу кубометрів, пише Wood & Co. Там зазначають, що структура портфеля ціноутворення експортних поставок на даний момент така: 50% продається за цінами "на день вперед" і "на місяць вперед", близько 20% поставляється з прив'язкою до нафти (ця частка зросла у зв'язку з ростом експорту до Туреччини). Решта (близько 30%) становлять форварди на 3-6-12-18 місяців вперед.

Коментуючи бажання "Роснефти" отримати доступ до газопроводу "Північний потік 2", представники "Газпрому" заявили, що ця компанія робить подібні спроби останні п'ять років і що монополія володіє достатніми ресурсами газу для заповнення газопроводів в Європу.

Sova Capital також наводить думку представників "Газпрому" про те, що механізм ціноутворення в Європі необхідно міняти. Використання форвардних цін, таких як на місяць і день вперед, створює безліч проблем - котирування занадто швидко реагують навіть на незначний дисбаланс ринку.