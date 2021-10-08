Воїни ВСУ закликали "плюнути в морду" Киві

На Донбасі військовослужбовці Збройних сил України записали відеозвернення до народного депутата від ОПЗЖ Іллі Киві у зв'язку з його поздоровленням з днем народження президента РФ Володимира Путіна, повідомляє Кореспондент.

Відповідний ролик в п'ятницю, 8 жовтня, оприлюднено в Мережі. На відео українські захисники заявляють, що Кива "перейшов грань" і "плюнув на могили" загиблих на сході України військових ЗСУ.

Герої ролика закликали побратимів на мирній території країни "передати привіт нардепу" і "плюнути, по можливості, в морду". Самого Киву вони запросили на Донбас "особисто привітати росіян, які перебувають перед нами".