У Києві ліквідували банду колекторів

У Києві правоохоронні органи припинили діяльність банди колекторів, які займалися здирництвом. До складу угруповання входили шість осіб, в тому числі адвокат, керівник підрозділу страхової компанії та жителі столиці, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією пресслужби МВС зловмисники вибивали у потерпілого борг в розмірі 127 тис. грн, застосовуючи фізичне насильство та погрози розправи над його членами родини. Крім того, встановили, що вилучені кошти вкладали в підпільний гральний бізнес. Роботу підпільних закладів також припинили поліцейські.

В ході обшуків силовики вилучили 6000 доларів США, 2000 євро, понад 23 000 грн, зброя, ігрове обладнання, предмет схожий на спецзасіб для прослуховування і незаконного стеження, «чорнові» записи.

На підставі отриманих доказів шести учасникам злочинного угруповання слідчі повідомили про підозри за ч. 2 ст. 355 (примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років.