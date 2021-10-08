У Білорусі вперше ввели обов'язкове носіння масок

У Білорусі постановою Міністерства охорони здоров'я з 9 жовтня вводять обов'язкове носіння масок в громадських місцях, повідомляє Дзеркало тижня.

За даними правового порталу республіки обов'язкове носіння масок на другому році пандемії вводять через "неблагополучну епідемічну ситуацію" по захворюваності на коронавірус.

З 9 жовтня люди будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися дистанції в магазинах, закладах громадського харчування, барах, кінотеатрах, на підприємствах, на стадіонах, під час культурно-масових заходів, в установи охорони здоров'я, в транспорті та на всіх об'єктах закритого типу.

За відсутність маски штраф поки не вводять, але в транспорті та на об'єктах буде контроль з боку міліції та санітарно-епідеміологічної служби. Штрафи отримують адміністрації магазинів, а не покупець. Заборона на перевезення людей без масок діє лише в Бресті та Могильові.