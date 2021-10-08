Ісландія призупинила вакцинацію Moderna

В Ісландії призупинили застосування препарату компанії Moderna для вакцинації від коронавірусу COVID-19. Такий крок був ухвалений через те, що раніше від використання препарату для підлітків відмовилися в Данії, Швеції, Норвегії та Фінляндії, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Управління охорони здоров'я Ісландії. Там відзначили, що в країні є достатня кількість препарату компанії Pfizer/BioNTech, тому головний епідеміолог рекомендував відмовитися від вакцини Moderna.

"Оскільки в Ісландії є достатня кількість вакцини Pfizer як для ревакцинації, так і для первинної вакцинації тих, хто ще не був вакцинований, епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії" , – сказано в повідомленні.

Як уточнюється в повідомленні, таке рішення пов'язане зі збільшеним числом випадків міокардиту і перикардиту після вакцинації препаратом Moderna.