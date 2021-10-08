Майже 100% українців чекають від Зеленського пояснень за офшори

Масштабне розслідування позаподаткових схем можновладців Pandora Papers зачепило й Україну: розслідувачі закидають президенту Володимиру Зеленському, що він живе на гроші з офшорів. Однак сам він досі нічого не сказав щодо цього. Водночас понад 90% українців хочуть почути від президента пояснення щодо офшорів, повідомляє Обозреватель.

Такий результат опитування, яке провела компанія Liberty Report в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". На запитання ведучого, чи важливо для них, щоб Зеленський вийшов і пояснив ситуацію з офшорами, ствердно відповіли 96%українців.

Результати опитування. Джерело: Скриншот

В Україні цим розслідуванням займалась група журналістів "Слідство Інфо". Вони опублікували фільм "Офшор 95", який стосується і президента Володимира Зеленського.