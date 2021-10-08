Українцям скасували карантин при в'їзді в столицю ОАЕ

Влада столичного емірату Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ), Абу-Дабі, внесли Україну до списку країн, жителям яких з п'ятниці, 8 жовтня, дозволено в'їзд без дотримання карантину на тлі пандемії коронавірусу, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в пресслужбі керівництва регіону в Twitter. У згаданому переліку вказані десятки країн і територій світу.

Разом з тим Інформаційне агентство ОАЕ уточнює, що туристи, прибувши в Абу-Дабі, повинні будуть пред'явити негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту, і пройти тестування на наявність коронавірусної інфекції в аеропорту.

Крім того, вакциновані мандрівники з "зеленого списку" країн повинні будуть здати ще один ПЛР-тест на шостий день перебування, а невакцинованих - на шостий і дев'ятий.