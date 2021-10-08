Facebook відновив роботу сервісів

Майже через три години після чергового збою в роботі соцмереж і сервісів Facebook в компанії заявили, що усунули неполадки, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому в ніч на суботу, 9 жовтня, на офіційній сторінці Facebook в Twitter.

Представники компанії висловили жаль у зв'язку з тим, що сталося і подякували користувачам за терпіння.

"Нам дуже шкода, якщо ви не змогли отримати доступ до наших продуктів протягом останніх декількох годин. Ми знаємо, наскільки ви залежите від нас в спілкуванні один з одним. Ми усунули проблему - ще раз дякуємо за терпіння на цьому тижні" , - йдеться в твіті.

Разом з тим на сторінці соцмережі Instagram в Twitter адміністрація сервісу подякувала не тільки за терпіння, а й за меми.