Росія звинуватила дипломатів США в крадіжці

Міністерство закордонних справ Росії заявило посольству США в Москві, що троє їхніх співробітників підозрюються у крадіжці особистих речей у російського громадянина, і закликало зняти із цих осіб дипломатичний імунітет, повідомляє Кореспондент.

"У посольство США направлена ​​нота з проханням зняти дипломатичний імунітет для притягнення до кримінальної відповідальності трьох співробітників американської дипмісії в зв'язку з визначенням їх як підозрюваних у скоєнні крадіжки особистих речей у російського громадянина" , - цитує агентство ТАСС російське МЗС.

Як підкреслили у відомстві, в разі відмови від зняття імунітету зазначені особи повинні негайно залишити територію Росії.

Водночас РИА Новости стверджує, що інцидент стався в одному з барів Москви. За даними видання, у жителя столиці троє американських дипломатів вкрали рюкзак, у якому були готівка, техніка і документи.

За словами постраждалого, він прийшов у бар відпочити. Перед відходом чоловік відлучився на деякий час, а коли повернувся, рюкзака, залишеного під барною стійкою, на місці не виявилося. При цьому йому не дали подивитися камери відеоспостереження, але поліцейські, які прибули на виклик, скоро повідомили, що речі знайдено.

Московські правоохоронці оприлюднили відео, на якому зображено, як три людини залишають бар нібито з вкраденим рюкзаком і потім заходять за перепустками до будівлі посольства США.