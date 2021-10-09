Pandora Papers: почалося розслідування офшорів президента Чилі
Прокуратура Чилі почала розслідування проти президента країни Себастьяна Пінери. Справа стосується продажу гірничодобувної компанії через фірму його дітей, повідомляє Обозреватель.
За інформаціэю France24 відповідні дані були оприлюднені під час витоку з Pandora Papers (Архів Пандори). За словами глави відділу по боротьбі з корупцією Марти Еррери, йдеться про продаж компанії Minera Dominga фірмою, пов'язаною з сім'єю глави держави.
За даними з розкритих архівів, угода була проведена в 2010 році під час першого президентського терміну, а всі фінансові операції проходили через офшор на Британських Віргінських островах. Сам Піньєра запевняє, що конфлікту інтересів не було.
Але слідство вважає, що могли мати місце хабар і податкові злочини.