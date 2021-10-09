У Харкові помер таксист під час поїздки

Водій однієї з харківських служб таксі в п'ятницю, 8 жовтня, помер за кермом, коли прибув на виклик. В результаті автомобіль з пасажиром в салоні врізався в будівлю, повідомляє Кореспондент.

За інформацією відділу комунікації поліції в Харківській області інцидент стався на проспекті Московському близько сьомої ранку.

"52-річний водій автомобіля таксі разом з пасажиром на передньому сидінні виїжджав з прибудинкової території. Під час руху чоловікові стало погано і автомобіль зіткнувся з фасадом будівлі" , - йдеться в повідомленні.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, (ч.2 ст.286 КК) відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини смерті водія встановлюються.