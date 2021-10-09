США зняли санкції з двох іранських компаній

Мінфін США в п'ятницю виключив з санкційних списків по Ірану дві компанії, що базуються в цій країні, йдеться в комюніке Управління з контролю над іноземними активами (OFAC), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Йдеться про виключення зі списку санкцій SDN List компаній Mammut Industrial Group і Mammut Diesel. Це означає, що в США активи цих структур розморожуються, а американським громадянам знову дозволено вести з ними справи.

Видання The Hill в свою чергу уточнює, що ці дві компанії беруть участь в іранській ракетній програмі. Видання зазначає, що Білий дім прийняв рішення про скасування санкцій, ймовірно, в надії незабаром відновити непрямі переговори з Тегераном у Відні по відродженню Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми.

При цьому представник Мінфіну відкинув таке припущення. Він, коментуючи рішення Вашингтона, заявив виданню, що скасування санкцій "не відображає змін у санкцій політиці США щодо Ірану".

"Це не має відношення до зусиль по переговорам щодо СВПД. Сполучені Штати продовжать протидіяти іранській дестабілізаційній діяльності, в тому числі шляхом введення санкцій" , - приводить The Hill слова представника відомства.

Також в Мінфіні не уточнили, чи вважають у Вашингтоні, що Mammut Industrial Group і Mammut Diesel перестали підтримувати іранську ракетну промисловість.