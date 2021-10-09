Туск закликав "рятувати Польщу" після рішення КС щодо норм ЄС

Колишній президент Євроради, чинний лідер опозиційної партії "Громадянська платформа" Дональд Туск звернувся до поляків, закликаючи не допустити реалізації планів правлячої партії щодо виведення Польщі з ЄС, повідомляє Дзеркало тижня.

Відповідне відеозвернення Туск розмістив в Twitter. Туск закликав поляків приєднатися до акції протесту, яка повинна відбутися в неділю ввечері на Замковій площі Варшави.

"Операція з виведення Польщі з Європи, яку запланував Ярослав Качинський, активно розпочалася. Якщо ми залишимося байдужими, то його ніщо не стримає" , - заявив Туск.

Він назвав "зрадою" вчорашнє рішення Конституційного суду Польщі, який прийняв рішення про те, що польська Конституція має перевагу над нормами права ЄС.

Експрезидент Євроради закликав співвітчизників "рятувати Польщу", попри політичні поділи, оскільки "за них це ніхто не зробить".