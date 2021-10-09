Глави Єврокомісії та Євроради приїдуть на саміт "Україна-ЄС"

12 жовтня на 23-й саміт Україна-ЄС до Києва приїдуть глави Європейської ради та Європейської комісії. Про це йдеться на сайті Європейської ради, повідомляє Ліга.net.

Як зазначається, на саміті Україну представлятиме президент Володимир Зеленський, а Євросоюз - голова Європейської Ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен.

Як очікується, на 23-му саміті Україна-ЄС лідери підтвердять відданість зміцненню політичної асоціації та економічній інтеграції, а також підтримку незалежності та територіальній цілісності України.

Сторони зосередяться на обговоренні результатів виконання угоди про асоціацію та шляхів посилення економічної інтеграції в енергетиці, авіації, телекомунікації, кліматі, освіті.

Також учасники саміту обговорять дипломатичні зусилля для відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, зміцнення співпраці у протидії гібридним загрозам і боротьбі з дезінформацією, співпраця в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.