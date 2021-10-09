З'явилося відео обвалення багатоповерхівки в Батумі

Момент часткового обвалення житлового будинку в грузинському місті Батумі потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднені в ніч на суботу, 9 жовтня, в Twitter, повідомляє Кореспондент.

На ролику видно, як стіна будівлі починає повільно руйнуватися знизу, а потім падає вся. Жертвою події ледь не став чоловік, який знаходився поблизу.

???? Rescatistas buscan sobrevivientes tras el derrumbe de un edificio en la ciudad costera de Batumi, en Georgia, el cual dejó hasta 15 personas atrapadas entre los escombros. ????



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Video: @dkirvalidze pic.twitter.com/EXq7E4AJHY - Uni2Noticias (@ Uni2Noticias) October 8, 2021

За останніми даними, які повідомив Аджарський телеканал, з-під завалів рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих. Першою знайденої жертвою стала жінка похилого віку. Незабаром були виявлені тіла двох чоловіків і підлітка.

Як уточнюється, пошуково-рятувальні роботи тривають вже більше 15 годин. На цей час врятовано п'ятьох людей - двоє дітей, двоє чоловіків і молода жінка.

Крім того, встановлено контакт ще з двома особами, які перебувають під руїнами. Їх точне місце розташування з'ясовується.