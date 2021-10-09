З'явилося відео обвалення багатоповерхівки в Батумі
Момент часткового обвалення житлового будинку в грузинському місті Батумі потрапив на відео. Відповідні кадри оприлюднені в ніч на суботу, 9 жовтня, в Twitter, повідомляє Кореспондент.
На ролику видно, як стіна будівлі починає повільно руйнуватися знизу, а потім падає вся. Жертвою події ледь не став чоловік, який знаходився поблизу.
За останніми даними, які повідомив Аджарський телеканал, з-під завалів рятувальники дістали тіла чотирьох загиблих. Першою знайденої жертвою стала жінка похилого віку. Незабаром були виявлені тіла двох чоловіків і підлітка.
Як уточнюється, пошуково-рятувальні роботи тривають вже більше 15 годин. На цей час врятовано п'ятьох людей - двоє дітей, двоє чоловіків і молода жінка.
Крім того, встановлено контакт ще з двома особами, які перебувають під руїнами. Їх точне місце розташування з'ясовується.