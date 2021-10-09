Саакашвілі у в'язниці почав пити соки і їсти мед

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі почав приймати в тюремній камері мед і натуральні соки. Про це заявила начальник пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхваріашвілі, повідомляє РБК.

За словами Цхваріашвілі, для заарештованого Саакашвілі виготовили особисту картку, за допомогою якої він може придбати продукти, передають місцеві ЗМІ.