США і "Талібан" вперше проведуть переговори на високому рівні
Делегація Сполучених Штатів прибуде в Доху, столицю Емірату Катар, для проведення переговорів з представниками руху «Талібан» по «життєво важливим для США питанням», повідомляє Газета.ru.
«Ця зустріч є продовженням прагматичних переговорів з «Талібаном» з питань, що становлять життєво важливі національні інтереси США», - зазначено в повідомленні Держдепу, передає телеканал CNN.
Ці переговори стануть першим офіційним дипломатичним контактом після евакуації збройних сил США з Афганістану. За словами представників Держдепу, однією з ключових тем на цій зустрічі буде обговорення евакуації решти американських громадян, що залишилися в країні.
Посол Афганістану в США Адела Раз заявила, що «втратила свою країну» і віру в уряд США, а справа її життя - підтримка афганських жінок і дівчаток.