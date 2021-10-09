У центрі Києва обмежать рух у зв'язку з заходом

У центрі Києва у неділю через проведення забігу обмежать рух та змінять роботу наземного транспорту, повідомляє УНІАН.

За інформацією пресслужби КМДА 10 жовтня з 07:00 до 13:00 у центрі столиці відбудеться масовий спортивний захід "Легкоатлетичний пробіг Український військовий забіг/Military Run UA". У зв’язку з цим буде обмежено рух транспорту за маршрутом проведення заходу.

Маршрут забігу: вулиця Михайла Грушевського, 5-А, вулиця Грушевського, вулиця Івана Мазепи, вулиця Лаврська, Національний музей історії України у Другій світовій війни. Розворот на території музею. Рух у зворотному напрямку непарним боком вулиці Лаврської, площа Слави, алея Героїв Крут, Паркова дорога, Петрівська алея, стадіон імені Валерія Лобановського. Розворот біля пам’ятника Лобановському. Рух у зворотному напрямку Петрівською алеєю, Парковою дорогою, поворот за адресою: Паркова дорога, будинок 35, підйом у Маріїнський парк через вулицю Грушевського, будинок 9-А/9-Б, вулиця Грушевського до будинку 5-А (оглядовий майданчик у Маріїнському парку перед Маріїнським палацом).

На час проведення спортивного заходу також змінить маршрути наземний пасажирський транспорт, який курсує цими вулицями.Так, буде змінено маршрути тролейбусів № 38 та автобусів № 24, 55, 62.

Так, із початку руху до закінчення заходів (орієнтовно до 13:00) рух маршрутів буде організовано: